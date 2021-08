Sécurité routière : Les gendarmes de Dordogne vont intensifier les contrôles

Des gendarmes de la compagnie de Bergerac et de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ont organisé un contrôle routier à Fonroque (Dordogne), ce jeudi 26 août. Jean-Charles Jobart, le sous-préfet de Bergerac était présent pour montrer la volonté de l'Etat de lutter contre l'insécurité routière.

Nous avions 11 tués sur les routes l'an dernier, au mois d'août, nous en avons 23 aujourd'hui. Les accidents ont augmenté de 22% et les blessés de 30%

Le département de la Dordogne connaît un été meurtrier sur ses routes. En moins d'une semaine, entre le 14 et le 19 août, un motard et deux automobiliste sont décédés dans des accidents. "En effet, on se rend compte que l'accidentologie a très fortement progressé cet été. Tous les bénéfices que nous avons déjà pu avoir lors du confinement l'an dernier, ont déjà été perdus. Nous avions 11 tués sur les routes l'an dernier, au mois d'août, nous en avons 23 aujourd'hui, ça a plus que doublé. Les accidents ont augmenté de 22% et les blessés de 30%. La dynamique est très mauvaise", regrette Jean-Charles Jobart.

Intensification des contrôles routiers

Pour enrayer cette série noire, la préfecture et la gendarmerie décident d'intensifier les contrôles routiers. "Nous ne baisserons pas la garde", prévient le commandant Cyril-Marie Gibiot, à la tête de la compagnie de Bergerac. "L'idée est de venir sur les sites les plus accidentogènes de la circonscription, que ce soir la Nationale 21, la départementale D933, la D706. On veut provoquer un sentiment, de peur du gendarme si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est parce qu'on est là pour protéger les gens, les rassurer, mais pour cela il faut fixer cette limite, faire comprendre aux automobilistes qu'à chaque instant c'est à eux d'être leur propres gendarmes. Chacun doit être vigilant et se responsabiliser.".

La gendarmerie de la Dordogne met également en place des campagnes de contrôles avec des gendarmes en civils, avec des véhicules banalisés.

Alcool et vitesse, principales causes d'accidents de la route.

Un accident sur six en Dordogne est dû à l'alcool, "mais "ça représente un tué sur quatre" précise le sous-préfet. Un sur trois est lié à la vitesse. Ce sont les deux principales causes d'accidents. Mais les forces de l'ordre surveillent également les comportements imprudents.