Sécurité routière : les gendarmes de la Somme sur le terrain, pour le premier pont de mai

Les gendarmes de la Somme mobilisés tout le weekend, alors que se terminent les vacances et que s'ouvre le premier pont du mois de mai.

Alors que les vacances se terminent pour la zone B et que les élèves picards retrouveront le chemin de l'école ce mardi, les vacanciers seront nombreux à prendre le volant ce weekend. La gendarmerie de la Somme prévient, il y aura du monde sur le bord des routes pour s'assurer que les bons comportements soient respectés. "On a un weekend qui démarre avec deux facteurs la fin des vacances scolaires pour notre zone, mais également le premier weekend prolongé de mai avec les jours fériés, le lundi 1ᵉʳ mai, qui vont générer des flux de circulation importants", explique le Capitaine Yoann Descamps, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière.

Téléphone, vitesse, alcool et drogues dans le viseur

"La gendarmerie de la Somme sera du coup présente les routes pour que les gens puissent arriver à bon port et afin de mener les contrôles nécessaires", poursuit le numéro 2 de l'EDSR, qui insiste les gendarmes seront vigilants aux comportements à risques : téléphone au volant, excès de vitesse, consommation d'alcool ou de stupéfiants.

L'escadron départemental de sécurité routière délivre quelques conseils pour ceux qui doivent prendre la route, sur des longs trajets. "Qu'ils préparent leur leur voyage, notamment que le véhicule soit en bon état, en règle, que le chargement soit bien arrimé, que le conducteur soit reposé et qu'il ait toutes ses facultés pour conduire." Pour rappel, il est également conseillé de faire une pause toutes les deux heures.