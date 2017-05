Sécurité routière: mauvais départ pour la Loire en 2017

13 personnes sont mortes sur les routes du département depuis janvier: 9 automobilistes,1 cycliste et 3 piétons. Lundi prés de Chamboeuf (42), c'est un jogger qui a été fauché par un automobiliste qui conduisait avec 2,90g d'alcool dans le sang. Un bilan en hausse par rapport à 2016.

Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons cette année dans la Loire ... Treize personnes sont mortes sur les routes du département depuis janvier: 9 automobilistes, 1 cycliste et 3 piétons dont le dernier en date ce lundi 8 mai prés de Chamboeuf, un jogger de 52 ans fauché dans une courbe par un automobiliste d'une vingtaine d'années qui conduisait avec 2 grammes 90 d'alcool dans le sang. Le chauffard a été relâché après sa garde à vue et placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé pour homicide involontaire, conduite sous emprise de l'alcool et défaut de maîtrise de son véhicule.

Une mortalité routière en hausse par rapport à 2016

Treize accidents mortels dans la Loire sur les quatre premiers mois de l'année, c'est déjà deux de plus que l'an passé à la même époque. Dans la Haute Loire en revanche, si les accidents sont en hausse de plus de 20% avec 34 accidents corporels depuis le début de l'année, la mortalité est en diminution avec quatre morts au lieu de huit l'an passé. Ces dix dernières années la mortalité routière n'a pas évoluée de manière significative dans la Loire, le chiffre des victimes étant presque toujours supérieur à trente morts par an, sauf en 2013 avec un minimum de 27 tués, malheureusement suivie d'une année noire avec 47 morts en 2014.

Un seuil semble donc bien atteint, regrette Jean Zadka, le secrétaire du comité départemental ligérien de prévention routière, même si l'exemple des pays étrangers prouve que des progrès sont encore possibles: "En 1972 on déplorait plus de 15 400 tués en France contre 3400 en 2016, c'est quatre fois moins aujourd'hui ! Dans le même temps le parc automobile a triplé et les réseau routier s'est étendu donc il y a eu des résultats très positifs, mais je crains que malgré tous nos efforts on soit arrivé à un seuil actuellement. Toutefois, il y a encore des raisons d'espérer: en Angleterre par exemple, où la répression n'est pas plus forte qu'en France et la consommation moyenne d'alcool par habitant beaucoup plus élevée, il y a pourtant moins d'accidents mortels! C'est une question de mentalité: les britannique ont pris le réflexe de désigner des "capitaines de soirées" ou de prendre les transports en commun lorsqu'ils sortent".

Des conducteurs moins concentrés sur la route ?

Le problème c'est que de nouveaux facteurs accidentogènes ont fait leur apparition ces dernières années, constate Jean Michel Veyrat Parisien, le chef d'escadron départemental de la sécurité routière de la Loire: "les technologies d'assistance et de guidage qui équipent presque toutes les voitures récentes ont tendance à faire baisser la concentration des conducteurs qui se reposent sur ces systèmes de sécurité passive. Ils en oublient que la conduite est une vraie action, pas un réflexe. On est dans un tel confort de conduite que certains en oublient les respect de certaines règles. Cette évolution technologique est tout de même positive car elle permet de sauver de nombreuses vies, mais elle a une influence sur la psychologie de la conduite."

A cela s'ajoute une autre problématique : la diminution des contrôles ciblant spécifiquement les infractions routières.. depuis l'état d'urgence les forces de l'ordre font beaucoup plus de surveillance et de contrôle des flux de voyageurs. Au bord des routes de la Loire, les gendarmes sont pourtant toujours aussi présents, mais leurs missions sont désormais beaucoup plus large. C'est pourquoi le chef d'escadron départemental de la sécurité routière de la Loire en appelle à la responsabilité des automobilistes:

" On nous demande toujours de faire baisser les accidents, mais le premier responsable de la sécurité routière, c'est le conducteur, pas le gendarme! Il ne faudrait pas non plus inverser les rôles.."