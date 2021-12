Sécurité routière : plus de 40 morts sur les routes du Poitou depuis janvier

Après l'accident mortel à Nueil-les-Aubiers ce week-end, 21 personnes sont décédées sur la route dans les Deux-Sèvres. Ils étaient 17 en 2020. De janvier à novembre, 20 personnes ont perdu la vie sur la route dans la Vienne, contre 22 à la même date l'an dernier. Ce week-end encore un automobiliste est mort sur la route départementale 54 à Chauvigny.

La grande majorité des victimes de la route sont des automobilistes dans la Vienne : 14. Six accidents mortels touchent des conducteurs de deux-roues, des cyclistes, des piétons ou un conducteur de quad. La moitié des victimes a entre 30 et 65 ans. Cette proportion est en hausse, ils représentaient un tiers des accidents en 2020. 30 % sont des jeunes, et un sur cinq atteint des seniors. Concernant les causes des accidents mortels, l'alcool et la drogue sont au niveau le plus bas depuis dix ans : quatre drames sur 20. Parmi les quatre personnes de plus de 65 ans décédées sur la route, trois morts sont dus à des malaises, ce qui n'est pas arrivé ces deux dernières années.

Dans les Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, depuis janvier, 21 personnes ont perdu la vie, plus de 270 ont été blessées. La moitié est des automobilistes et la plupart du temps, ils sont seuls en cause dans l'accident.