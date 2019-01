Sécurité routière : plus de morts en Vendée mais moins en Loire-Atlantique pour 2018

Vendée, France

Pour 2018, le nombre de tués dans des accidents de la route est en hausse en Vendée mais en baisse en Loire-Atlantique, comme en France métropolitaine, où le chiffre est historiquement bas. 3.259 personnes sont mortes l'an dernier, soit neuf de moins qu'en 2013, année du précédent "record".

En Loire-Atlantique, le nombre de tués n'avait jamais été aussi bas.

Si on regarde nos deux départements, la Loire-Atlantique suit donc la tendance nationale, avec une baisse du nombre d'accidents mortels et une baisse du nombre de tués. Il y a eu 50 accidents mortels en 2018 pour 52 tués. Il y en avait eu 54 en 2017 pour 59 victimes, ce qui représente une baisse de 12%.

52 morts, c'est un chiffre qui n'avait jamais été aussi bas depuis le début des comptages. Il y a eu moins d'accidents mortels et moins d'accidents tout court. Moins de blessés aussi. Des baisses qui tournent autour des 12-13% à chaque fois.

Si on regarde dans le détail, la très grande majorité des accidents mortels se sont passés en dehors des grandes villes, autrement dit de Nantes et de Saint-Nazaire. Le plus souvent, c'est sur des petites routes, des départementales et des communales, celles qui sont passées à 80 kilomètres/heure. Pour ce qui est des victimes, plus de la moitié étaient dans des voitures, un quart sur un deux-roues (moto, scooter ou vélo). Sept étaient pied, comme en 2017, malgré donc une baisse globale du nombre de tués.

Forte hausse en Vendée

En revanche, le nombre de tués a fortement augmenté en Vendée : +35%, avec 50 morts en 2018 contre 37 en 2017. Des accidents le plus souvent liés à l'alcool et à la vitesse, selon la préfecture de Vendée.