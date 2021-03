"On observe un relâchement des comportements sur la route", selon la gendarmerie du Loiret qui a retiré 31 permis de conduire le week-end dernier, principalement à cause d'une vitesse excessive.

Sécurité routière : plus de trente permis de conduire retirés en un week-end dans le Loiret

La gendarmerie du Loiret indique, ce lundi, avoir procédé à trente-et-un retraits de permis de conduire le week-end dernier dans le département. Vingt-trois retraits sont dus à des vitesses excessives, sept à une consommation de stupéfiants, et un à une conduite sous l'emprise de l'alcool.

"On note un relâchement du comportement et des chiffres en hausse", note la gendarmerie, "notamment pour la vitesse" : "l'excuse "je dois me dépêcher de rentrer pour être rentré avant le couvre-feu de 18h" n'est pas entendable".

Beaucoup d'accidents

Par ailleurs, autre signe de ce relâchement : la gendarmerie est intervenue dix-sept fois dans le Loiret entre samedi après-midi et lundi matin pour des accidents de la route, matériels ou corporels.