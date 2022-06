Sécurité routière : pourquoi l'Indre-et-Loire enregistre son pire bilan sur les routes depuis plus de 10 ans

28 morts sur les routes d'Indre-et-Loire depuis le début de l'année, c'est le pire bilan depuis plus de 10 ans

Cela fait au moins douze ans. Douze ans que l'on n'avait pas connu pareille hécatombe sur nos routes d'Indre-et-Loire. Avec 28 morts recensés dans notre département depuis le 1er janvier. Il faut remonter à 2010 pour avoir des chiffres aussi catastrophiques avec à l'époque 27 morts sur le premier semestre. Avant, impossible de savoir, les données de la préfecture ne vont pas au-delà.

Des chiffres d'autant plus préoccupants que les accidents mortels se multiplient depuis ce printemps avec 17 morts sur les deux derniers mois.

Collision frontale, perte de contrôle, dont les causes sont multiples. Vitesse, faute d'inattention ou de comportement, conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. "Souvent les accidents sont la conjonction de différents événements et malheureusement on est là au mauvais moment au mauvais endroit", reconnaît Xavier Beauvallet, le président en Indre-et-Loire de l'Automobile Club de l'Ouest.

Faut-il muscler la formation des jeunes conducteurs ?

"Je ne connais pas la proportion de jeunes qui sont concernés par ces accidents mais je pense qu'en auto-école on apprend plus aux jeunes à utiliser la boite de vitesse qu'à conduire. On plaide depuis longtemps pour des formations sur simulateur avec des mises en situation dégradée par la météo ou la circulation".

Manque de contrôles routiers

"Je préfère avoir des gendarmes judicieusement placés à des endroits réellement dangereux que des radars automatiques qui sanctionnent froidement les vitesses sans s'intéresser au comportement. Mais vous savez comme moi que les radars automatiques sont une source de revenus non négligeables pour l'Etat. Tellement d'ailleurs qu'elle est inscrite en dur dans la loi de finances. Et c'est en gros un milliard d'euros par an.

Par ailleurs, l'absence de forces de l'ordre sur les bord de la route entraine une autre conséquence. Les gens qui sont alcoolisés ou qui sont sous l'emprise de stupéfiants ont peu de chance de se faire contrôler. Or, c'est quand même une source d'accidents non négligeable sur le plan national".