Sécurité routière : près de 8.000 éthylotests sont distribués, dans le Boulonnais, pour les fêtes.

Boulogne-sur-Mer, France

827 permis de conduire ont été suspendus, depuis le début de l’année, dans le Boulonnais et le Montreuillois. Et dans trois cas sur quatre, le problème c’est l’alcool, souvent à très forte doses.

Un accident mortel sur quatre concerne des jeunes

L’alcool que l’on retrouve en cause, avec vitesse et stupéfiants, dans un accident mortel survenu à Rinxent, près de Marquise, l'été dernier. Le capitaine Van de Maele est le Commandant en second de la Compagnie de gendarmerie de Calais-Boulogne. Il raconte, désabusé : "C'est une dame qui vient en vacances avec sa famille, sur la Côte et qui malheureusement est percutée par un individu au volant. Il est bien évident que les réflexes et les comportements sont largement modifiés pour ce conducteur. Et au final, on a un enfant qui perd la vie."

Forces de l'ordre, Communauté d’agglomération du Boulonnais et jeunes sont mobilisés pour encourager les jeunes à se tester avant de prendre le volant et à désigner un Sam. © Radio France - Matthieu Darriet

Sur les 56 personnes qui ont perdu la vie depuis le début de l’année sur les routes du Pas-de-Calais, un quart concerne des moins de 25 ans. Alors l’agglomération du Boulonnais mobilise des jeunes pour faire passer les messages de prévention. Ils ont imaginé et enregistré des spots radio et ils ont créé des affiches, raconte Jérôme : "dans une voiture, on a utilisé des têtes de mascottes, pour symboliser ceux qui ont bu, un canard, un bonhomme de neige, un cerf et une tortue, et puis il y a le sam. Celui qui prend les clés et qui n'a pas bu."

Attention aux doses, chez soi

Ces campagnes, notamment lors des « happy hours » boulonnaises permettent aussi de démonter des idées reçues sur les trucs pour tenter d’effacer les traces d’alcool, détaille Virginie Delannoy, intervenante départementale de Sécurité routière : "il faut gober un œuf, il faut manger du pain pour pouvoir vomir, il faut boire une cuillère d'huile avant et après l'alcool.... toutes ces idées reçues, il faut les démonter."

Il faut rappeler aux jeunes que nous sommes très soucieux de leurs vies.

Lors de cette opération, de prévention, les jeunes mobilisés rappellent aussi que les doses de chez soi sont souvent beaucoup plus lourdes que celle des cafés. Et là, clairement deux verres, ça ne passe… même noyés dans le coca-cola.

Pour les fêtes, afin d'éviter les accidents dus à l'alcool au volant, le réflexe est de désigner un Sam, en début de soirée. © Radio France - Matthieu Darriet

Le réflexe à adopter est de désigner un Sam -Sans Accident Mortel- et de se tester, avant de prendre le volant, d’autant plus que les nouveaux éthylotests sont plus faciles à utiliser, explique Corine Delattre de la Communauté d’agglomération du Boulonnais : "A la lumière artificielle, on pouvait parfois avoir des doutes, si on était à la limite. Là, c'est bon ou pas bon ! Et cela évite les risques de concours pour savoir celui qui fait virer le plus le ballon."

Renouvelez vos éthylotests

Enfin, rappelons que les éthylotests sont fragiles. Celui que vous avez laissé dans votre voiture depuis des mois est probablement inopérant, car il ne supporte ni la chaleur, ni le froid. C'est pour cela, que les décrets d'application rendant ces tests obligatoires dans les voitures n'a jamais été publié.