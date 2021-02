Sécurité routière : trois grands excès de vitesse sanctionnés le même jour en Charente

Lors d'un contrôle de vitesse sur la Nationale 141 à Saint-Saturnin en Charente, les gendarmes ont contrôlé deux voitures à 185 et 177 kilomètres/heure au lieu de 90, et une moto à 168 kilomètres/heure (alors que le pilote n'était titulaire que d'un permis probatoire). Les gendarmes ont procédé à la rétention immédiate de ces trois permis de conduire, et à l'immobilisation des véhicules. Sept autres conducteurs ont été verbalisés, le même jour et au même endroit, pour des vitesses excessives de moins de 40 kilomètres/heure au-dessus de la vitesse réglementaire.