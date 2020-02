Sécurité routière : un début d'année beaucoup moins meurtrier sur les routes du Puy-de-Dôme

Après une véritable hécatombe subie au début de l'année 2019, le nombre de tués est baissé spectaculairement depuis janvier dernier. Une tendance modérée par le nombre d'accidents et de blessés qui a doublé sur les routes puydômoises.

Le ministère de l'intérieur a communiqué ce mercredi le bilan de la sécurité routière en janvier 2020. Et il n'est pas bon. Le nombre de morts sur les routes est en hausse de 9,7% en France. 260 personnes sont décédées depuis le 1er janvier contre 237 l'an passé. 5.628 personnes ont été blessées. Soit une hausse de 18,4%.

Dans le Puy-de-Dôme, le bilan est à contre-courant concernant les décès. La préfecture indique qu'une seule personne a perdu la vie sur les routes du département depuis le 1er janvier 2020. Il s'agit d'une conductrice de 75 ans qui percuté un camion au volant d'une voiturette le 23 janvier à Saint-Eloy-les-Mines. L'an dernier à la même époque, 11 personnes étaient mortes dans un accident de la circulation dans le Puy-de-Dôme.

Une bonne nouvelle qu'il faut fortement nuancer en observant d'autres statistiques. Le nombre d'accidents recensés s'élève déjà à 39 cette année contre 17 début 2019. Même inquiétude lorsqu'on se penche sur le nombre de blessés. 45 personnes contre 22.

Le Puy-de-Dôme reste sur une année noire en matière de sécurité routière. 45 morts sont mortes sur les routes du Puy-de-Dôme en 2019. 28 personnes circulant à bord d'un VL, mais aussi 4 piétons, 4 cyclistes et 9 conducteurs de deux-roues. La vitesse est à mettre en cause dans 50% des accidents, suivie de l'alcool (38%), de l'inattention (35%), des priorités (9%) et des produits stupéfiants (7%).