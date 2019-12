Sécurité routière - Un mort tous les six jours sur les routes en Haute-Savoie en 2019

Tous les six jours, une personne meurt sur les routes de Haute-Savoie. On déplore 63 décès en un an en Haute-Savoie. Les chiffres de la sécurité routière en 2019 sont catastrophiques. Les accidents de circulation font de plus en plus de morts.

Des "usagers vulnérables"

► Le premier choc, c'est bien sûr l'ampleur de l'hécatombe. On constatait 41 décès l'an dernier. Il y a 22 morts en plus cette année 2019.

► Deuxième fait marquant : les victimes, en très grande majorité, ne sont pas des occupants de voitures. La majeure partie est constituée par des "usagers vulnérables" : 63 % sont des piétons , cyclistes, et motards.

La liste des victimes fait froid dans le dos : 12 piétons, 7 cyclistes, 6 cyclomotoristes et 14 motards.

Problèmes de comportement au volant

La préfecture de Haute-Savoie martèle les messages de Prévention. Le comportement des automobilistes est crucial. Principale cause de ces accidents mortels : l'excès de vitesse dans un tiers des cas.

Puis , on déplore, des défauts d'inattention, l'alcool, des dépassements dangereux et le non respect des règles de priorité (autour de 10 % pour chacun de ces phénomènes).