Sécurité routière : une société privée traque les excès de vitesse sur les routes du Cher

Après une période d'expérimentation, notamment en Normandie, les voitures banalisées de sociétés privées mandatées par les autorités, débarquent peu à peu dans les départements français. C'est donc le cas depuis mercredi dans le Cher : "Ce véhicule flashe les autres véhicules en excès de vitesse détaille Agnès Bonjean, directrice de cabinet du préfet du Cher. Elle repère les véhicules qui la doublent en roulant trop vite ou les véhicules qu'elle croise. Les trajets ont été définis en accord avec les gestionnaires de routes. On prend en compte les accidents survenus sur trois ou quatre années. L'analyse a été très poussée puisqu'on prend en compte les horaires des accidents. Tout a été compilé pour travailler au mieux en termes d'insécurité routière."

Agnès Bonjean, directrice de cabinet du préfet du Cher et Joël Garrigue, procureur de la République à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le nombre de morts sur les routes du Cher est en baisse de 36 % cette année (au 31 octobre) par rapport à l'année dernière : neuf morts depuis le 1er janvier. Il est vrai qu'on a moins circulé à cause des confinements, mais c'est toujours bon à prendre. Le retour du 90 km/h sur une partie des routes depuis l'été n'a en tout cas pas provoqué d'hécatombe, même s'il est encore tôt pour tirer des conclusions. L'alcool est présent dans un tiers des accidents mortels, la vitesse excessive dans un tiers également et les stupéfiants dans 11 % des accidents mortels. C'est loin d'être négligeable.

Le combo smart permet d'analyser les documents grâce aux ultra-violets et infrarouges © Radio France - Michel Benoit

La gendarmerie dispose également d'un nouvel appareil pour repérer les faux papiers. Le combo smart tient dans une petite valise, un boitier relié à un ordinateur portable capable de passer au crible bon nombre de documents : "Le passeport, la carte d'identité, le permis de conduire ou la carte grise. On peut repérer les faux documents de façon plus efficace" se réjouit le capitaine Brunet , commandant de l'escadron départemental de sécurité routière du Cher. Cet appareil utilise différentes techniques : "Les ultra-violets permettent de mettre en évidence l'absence de certains critères de sécurité comme certaines bandes invisibles à l'œil nu" détaille l'adjudant Michaël. "On a aussi l'infrarouge qui permet de déceler d'autres défauts possibles. Avec l'ordinateur, on peut également zoomer pour vérifier certaines choses. Ca nous facilite la tâche." Le combo smart peut être embarqué facilement lors de contrôles de terrain : "Avant, on devait ramener les documents au bureau pour les examiner de plus près en cas de doutes" explique le capitaine Brunet. "C'était une perte de temps énorme, et nos outils précédents étaient nettement moins performants." Un outil quasiment infaillible selon les gendarmes, mais on sait que certains faussaires sont capables de prodiges !