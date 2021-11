Sécurité routière : vaste opération à Pont-l'Abbé face aux mauvais chiffres dans le Finistère

Une trentaine de militaires étaient déployés ce vendredi midi au rond-point de Kermaria, à l'entrée de Pont-l'Abbé par la transbigoudène.

Des gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière et de la compagnie de Quimper pour envoyer un message aux automobilistes face aux récents chiffres de la sécurité routière dans le département.

Philippe Mahé, le préfet du Finistère (à gauche) est venu asssiter au contrôle à Pont-l'Abbé © Radio France - Thomas Biet

Accidents et blessés plus nombreux

Le préfet du Finistère Philippe Mahé reconnaît qu'ils ne sont pas bons : "Nous avons 10% d'accidents et de blessés supplémentaires par rapport à la même période l'an dernier". Le nombre de tués sur la route est de 34, comme l'an dernier. Le préfet et la colonelle Charlotte Tournant partage un même constat : "Depuis la fin des confinements, les automobilistes font moins attention".

Un des automobilistes contrôlés ce vendredi ne partage pas l'analyse : "Je ne pense pas que ce soit la liberté retrouvée qui explique cette hausse mais la densité de circulation qui est beaucoup plus grande qu'avant" lance Yohan. Un peu plus loin, Mathis est dépité : sa moto n'a pas de plaque, pas de rétroviseur, elle n'est pas homologuée et elle est débridée, il risque jusqu'à 300 euros d'amende et son engin est immobilisé : "Mon père va devoir venir me chercher, il est à Audierne, les amendes encore pourquoi pas, mais l'immobilisation je ne comprends pas".

Des excès de vitesse en hausse

La gendarmerie traque aussi les grands excès de vitesse, "plus nombreux notamment sur les petites routes", avec le déploiement de voitures radars. Ce vendredi, 15 excès de vitesse ont été constatés, dont un à 154km/h au lieu de 110.

De nouveaux tests salivaires sont déployés depuis un an pour détecter la présence de cinq drogues © Radio France - Thomas Biet

Les gendarmes sont aussi vigilants sur les conduites addictives (alcool et stupéfiants) avec l'utilisation depuis un an de nouveaux tests salivaires qui permettent de détecter en dix minutes la présence de cinq drogues. Ce vendredi, 16 automobilistes en ont fait les frais (7 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 9 conduites sous l'emprise de stupéfiants).