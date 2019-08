Sécurité : une calaisienne crée le Syndicat autonome des agents cynophiles

Avec les risques d’attentats, les agents de sécurité sont partout et de plus en plus.nombreux, notamment avec des chiens. Certains d’entre eux viennent de créer le Syndicat autonome des agents cynophiles, pour faire reconnaître ce métier de maître-chien, parfois confié à n'importe qui.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce tout nouveau Syndicat autonome des agents cynophiles est porté par la calaisienne Daphnée Diomande. Elle vient d'être élue Vice-présidente nationale.

Depuis 4 ans, la jeune femme veille sur la gare de Dunkerque, avec son chien malinois Jorek, qui a pris la relève de Zaïa. Ils assurent des rondes et des gardes de 8 à 12h, jusqu’à l’arrivée du dernier train. Parfois, ils sont appelés jusque sur les quais, quand le ton monte un peu trop avec un voyageur.

Des profils plus sélectifs

Agent cynophile est un vrai métier qui nécessite une vraie formation, insiste Daphnée Diomande : "70% du travail, c'est sur les maîtres. Donc, il faudrait des profils un peu plus sélectifs. On voit encore des agents qui suivent des formations et qui arrêtent au bout de quelques mois, car ce n'est finalement pas fait pour eux."

Daphnée Diomande et le Syndicat autonome des agents cynophiles proposent la fixation d'un âge de retraite pour les chiens, comme dans la Douane ou la Police. © Radio France - Matthieu Darriet

"Les formations de huit semaines sont trop courtes, souligne Daphnée Diomande. Alors qu'au bout de cette période un agent doit être capable de travailler sur tout type de sites. Ils peuvent rencontrer des cas très différents entre la gestion de foule lors de grands événements, les questions de terrorisme ou encore le filtrage sur les sites avec haute-sécurité."

Une retraite pour les chiens

Le syndicat milite également pour une reconnaissance réelle du chien de sécurité, avec un âge maximum de travail, et une retraite fixée, comme pour les malinois, bergers allemands ou hollandais de la police ou de la douane. Chez les agents de sécurité, il n’est pas rare de voir au travail des chiens de plus de dix ans.