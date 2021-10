Ségur de la santé : 120 millions d'euros distribués à dix-sept établissements de l'Yonne

En parallèle de la visite du Premier ministre Jean Castex ce mardi en Côte d'Or, Jean-Baptiste Lemoyne était dans l'Yonne, pour décliner en détails la manière dont seront répartis les crédits du Ségur de la santé dans notre département.

"Le temps est venu de donner les moyens d'œuvrer pour tous les personnels, dans les meilleures conditions", déclare le représentant du gouvernement en introduction de son discours, "le Premier ministre a veillé à ce que l'Yonne puisse rattraper un certain nombre de retards accumulés."

Visite du chantier de l'hôpital de Sens. Ici la façade principale et l'accueil qui seront livrés d'ici la fin de l'année © Radio France - Renaud Candelier

L'Yonne profite d'un rattrapage

Avec 120 millions d'euros, l'Yonne peut s'estimer bien dotée, puisque les établissements de santé du département recevront autant que ceux de Côte d'Or et du Doubs qui comptent pourtant une population nettement plus importante.

Des établissements plus méritant que d'autres

Dans la répartition des crédits, Jean-Baptiste Lemoyne annonce des différences entre le groupement hospitalier nord Yonne (Sens, Joigny, Villeneuve-sur-Yonne) qui recevra 63 millions d'euros et le groupement hospitalier sud Yonne-Haut Nivernais (Auxerre, Avallon, Tonnerre, Clamecy et CHS) destinataire de 45 millions d'euros. "La répartition des crédits n'oublie pas les établissements les plus performants. C'est un souhait du Premier ministre", indique Jean-Baptiste Lemoyne, "parce que ces établissements le méritent." L'allusion vise clairement l'hôpital de Sens, à la tête du GHT Nord Yonne, dont l'organisation a été plus rapide et fidèle aux attentes du gouvernement que le GHT Sud Yonne.

Dans le détails, voici la répartition des crédits pour les hôpitaux icaunais annoncés ce mardi :

Travaux à l'hôpital de Sens © Radio France - Renaud Candelier

Hôpital de Sens : 31 millions d'euros pour la rénovation (en cours) du site et la création du pôle mère-enfant.

: 31 millions d'euros pour la rénovation (en cours) du site et la création du pôle mère-enfant. Hôpital de Joigny : 29 millions d'euros pour de gros travaux à venir, reste à définir s'il s'agira d'une réhabilitation ou d'une reconstruction.

: 29 millions d'euros pour de gros travaux à venir, reste à définir s'il s'agira d'une réhabilitation ou d'une reconstruction. Hôpital d'Avallon : reconstruction totale prévue avec un nouvel établissement créé en sortie de ville, les bâtiments actuels ayant leur origine en 1734.

: reconstruction totale prévue avec un nouvel établissement créé en sortie de ville, les bâtiments actuels ayant leur origine en 1734. Hôpital d'Auxerre : 15 millions d'euros investis pour le déménagement du service de soins de suite et de réadaptation, la modernisation de l'offre de soins en réanimation et des regroupements au sein de la structure.

: 15 millions d'euros investis pour le déménagement du service de soins de suite et de réadaptation, la modernisation de l'offre de soins en réanimation et des regroupements au sein de la structure. Hôpital de Tonnerre : développement de l'activité ambulatoire, relocalisation du plateau technique,

: développement de l'activité ambulatoire, relocalisation du plateau technique, Hôpital de Clamecy : 900.000 euros pour moderniser les urgences.

Des personnels de l'hôpital regardent de loin le discours du secrétaire d'Etat venu faire des annonces pour les hôpitaux de l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

De l'argent prévu pour le secteur médico-social

Une partie des crédits du Ségur de la santé dans l'Yonne, 12 millions d'euros, seront attribués au secteur médico-social : créations de places supplémentaires de SSIAD, les soins infirmiers à domicile, 4 millions d'euros destinés à l'Ehpad de Villeneuve-sur-Yonne et le projet de maison départemental de retraite à Auxerre qui bénéficiera de près de 6,5 millions d'euros. A noter également que la santé mentale et la Croix Rouge bénéficieront respectivement de 670.000 euros et 500.000 euros.