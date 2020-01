Seignosse : du matériel médical usagé retrouvé sur une plage

Un promeneur a découvert des seringues, des aiguilles à insuline et même une perfusion usagée sur une plage de Seignosse (Landes). Un signalement a été fait à la ville et à la police municipale.

Seignosse, France

Des seringues, des perfusions usagées et même des tubes de sang retrouvés sur une plage de Seignosse. C'est un promeneur qui a fait la découverte et qui a tout de suite prévenu la mairie.

Tout ce matériel médical usagé a été découvert dans une zone entre la plage du Penon et la plage des casernes. Pierre-Alex, un photographe, a trouvé ces déchets dimanche toute la journée et encore lundi matin. En tout une trentaine d'aiguilles à insuline usagées ont été ramassées par ce promeneur.

Il a tout de suite prévenu les autres promeneurs d'être attentifs. "J'ai même croisé des gens pieds-nus", raconte Pierre-Alex. "C'est une zone où il y a beaucoup de bois flottés, où les enfants construisent des cabanes."

Selon lui, le risque c'est que les forts coefficients de marée du moment à Seignosse dispersent les déchets qu'il n'a pas ramassé. "Les aiguilles et seringues qui étaient peut-être là hier et que je n'ai pas vues ont peut-être été enfouies sous le sable et c'est le plus dangereux."

Pierre-Alex a prévenu la mairie de Seignosse qui a transmis l'alerte à la police municipale. Aucune mesure de précaution particulière n'a été mise en place par la ville pour le moment. Si vous trouvez des aiguilles ou des seringues sur la plage, les pompiers vous recommandent de ne surtout pas les toucher à mains nues, mais d'utiliser des gants et les déposer dans une pharmacie.