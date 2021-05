Seignosse : un automobiliste fait un malaise et percute deux cyclistes

L'accident s'est produit vers 14h45 ce mardi au niveau de la discothèque Le Traouc, sur la commune de Seignosse. Un homme et une femme d'une soixantaine d'années qui faisaient du vélo ont été percutés par une voiture.

Un automobiliste diabétique

D'après les premiers éléments de l’enquête, l'automobiliste, âgé d’environ 65 ans est diabétique et aurait en fait fait un malaise. Il était en hypoglycémie. Il a alors mordu sur la piste cyclable et renversé les 2 cyclistes, un couple de touristes venus du Lot-et-Garonne. Il a continué sa course sur plusieurs dizaines de mètres avant de finalement s'encastrer dans un arbre.

3 personnes blessées

Les deux cyclistes ont été gravement blessés. L'homme souffre de multiples fractures. Son épouse, qui était inconsciente lors de l'intervention des secours, a été encore plus sérieusement touchée. Ils ont tous les deux été transportés à l’hôpital de Bayonne. L'automobiliste, lui, a du être désincarcéré. Il souffrirait de fractures au niveau du poignet. Il a été transporté à l’hôpital de Dax.