Seilhac : un homme évadé durant sa garde à vue activement recherché par la gendarmerie

Photo illustration. Une trentaine de gendarmes mobilisés, plus une équipe cynophile et l'hélicoptère du DAG d'Égletons

L'homme n'est pas considéré comme dangereux mais la gendarmerie a mis de gros moyens pour le retrouver : de nombreux militaires, une équipe cynophile et un hélicoptère. Les recherches ont commencé dans le courant de la matinée dans le secteur de Seilhac. C'est de la maison médicale de la commune que l'homme s'est évadé. Il était en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Uzerche et il avait demandé, comme la loi l'y autorise, à passer une visite médicale. Il a déjoué alors la surveillance de ses gardes et s'est enfui, sans pouvoir donc être retrouvé à cette heure.