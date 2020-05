Seine-Saint-Denis : les huit parcs départementaux rouvrent ce week-end

Bonne nouvelle pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Après la longue période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus qui a provoqué la fermeture des parcs et jardins, ils pourront de nouveau profiter des huit parcs départementaux qui rouvrent au public ce samedi 30 mai 2020.

Huit parcs de nouveau accessibles

Cette réouverture intervient après le discours, jeudi 28 mai, du Premier ministre sur la seconde phase de déconfinement qui prévoit la réouverture de tous les jardins et parcs en Île-de-France, la région classée orange désormais. Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis avait déjà obtenu une dérogation pour rouvrir à titre exceptionnel le parc Georges Valbon de La Courneuve, le 14 mai dernier. Sept autres parcs seront de nouveau accessibles ce week-end :

Le parc de la Poudrerie à Sevran

Le parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois et Villepinte

Le parc de L’Île-Saint-Denis

Le parc Jean Moulin-Les Guilands à Montreuil

Le parc de la Haute Île à Neuilly-sur-Marne

Le parc de la Bergère à Bobigny

Le parc de la Fosse-Maussoin à Clichy-sous-Bois

850 hectares de nature

Au total, ce sont 850 hectares de nature que vont pouvoir retrouver les Séquano-Dionysiens, dès samedi. C'est "un soulagement pour toutes celles et ceux qui, alors que débute l'été, ne pourront malheureusement pas partir en vacances", explique Stéphane Troussel, le président (PS) du conseil départemental.

Port du masque recommandé

Les parcs seront ouverts de 7h30 à 20 heures avec possibilité de pique-nique et de rester assis sur les pelouses mais en petit groupe (pas plus de 10 personnes). L'accès aux aires de jeux, de sports restent interdits, comme pour les fontaines et les espaces barbecues. Le port du masque n'est pas obligatoire mais recommandé. Les éco-gardes du département seront présents pour assurer des contrôles, en lien avec la police nationale.