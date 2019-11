Un jeune homme est mort poignardé et une autre personne au moins a été grièvement blessée ce mardi soir lors d'une rixe à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) entre une bande de la ville et une autre de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne).

Seine-et-Marne : 1 mort et au moins 1 blessé grave après une rixe entre bandes rivales

Brie-Comte-Robert, France

Un jeune homme est mort "poignardé" et une autre personne au moins a été grièvement blessée mardi lors d'une rixe à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) entre une bande de la ville et une autre de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) selon les informations de l'AFP. La victime décédée, âgée de 20 ans, a été mortellement blessé "par des coups de couteaux" lors d'une rixe entre bandes des deux villes, sur fond de trafic de stupéfiants.

Un deuxième blessé grave selon d'autres sources

Sept interpellations en lien avec l'enquête avaient déjà eu lieu dans la soirée de mardi. La victime et le blessé grave sont originaires des deux villes, Brie-Comte-Robert et Limeil-Brévannes, a indiqué la préfecture de Seine-et-Marne à l'AFP. Un deuxième blessé grave a été évoqué par d'autres sources proches de l'enquête. La police judiciaire de Melun a été saisie, et la brigade criminelle de Versailles le sera "dans les prochaines heures".