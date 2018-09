Lagny-sur-Marne, France

Un fourgon banalisé a été attaqué ce lundi matin à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Il a été bloqué par deux voitures. La première s'est mise à l'avant en travers. La deuxième a bloqué l'arrière du fourgon.

Quatre personnes cagoulées et masquées sont sorties des véhicules. Les malfaiteurs ont utilisé des bombes lacrymogènes pour neutraliser le conducteur et se faire ouvrir la porte. Ils ont pris l'argent et, avant de s'enfuir, ils ont mis le feu à la première voiture, celle qui se trouvait devant le fourgon.

Les quatre voleurs sont montés dans la deuxième voiture et au cours de leur fuite, ils ont provoqué deux accidents dont l'un grave.

Les malfaiteurs ont alors abandonné leur véhicule accidenté pour s'enfuir à pied à travers champ.

La police de Seine-et-Marne est à leur recherche.