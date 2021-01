La mairie de Vaux-le-Pénil, ainsi que les églises d'Echouboulains et des Ecrennes ont été taguées. Il y a une semaine, 67 croix gammées avaient déjà été découvertes sur les tombes d'un cimetière à Fontainebleau.

Seine-et-Marne : de nouvelles croix gammées découvertes sur des églises et une mairie

De nouvelles croix gammées ont été découvertes ce lundi matin en Seine-et-Marne, sur les murs de l'église d'Echouboulains et de la mairie de Vaux-le-Pénil, fait savoir la préfecture du département cet après-midi. Le préfet indique condamner "avec la plus grande fermeté" des actes "inqualifiables", et assure que tout est fait pour tenter de retrouver les auteurs.

Selon l'hebdomadaire La République de Seine-et-Marne, l'église du village des Ecrennes a aussi été marquée de croix gammées roses, découvertes par un adjoint au maire.

Des tombes déjà taguées il y a une semaine à Fontainebleau

Il y a une semaine, 67 tombes du cimetière de Fontainebleau, toujours en Seine-et-Marne, avaient été taguées de croix gammées. Cela concernait le cimetière principal, et non le cimetière juif. La profanation avait entraîné l'indignation du maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux :