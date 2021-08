Des soldats du feu de Seine-et-Marne ont été suspendus car ils sont soupçonnés d'avoir fourni ou reçu de faux pass sanitaires dans deux vaccinodromes. Ils ont été suspendus et une enquête interne est ouverte.

Seine-et-Marne : des pompiers fabriquent et utilisent de faux pass sanitaires

De faux pass sanitaires auraient été produits et utilisés par des pompiers de Seine-et-Marne.

Alors qu'ils travaillaient dans deux centres de vaccination près de Paris (Fontainebleau et Disneyland Paris, à Coupvray), plusieurs pompiers de Seine-et-Marne auraient fabriqué ou utilisé de faux pass sanitaires.

Des mesures ont immédiatement été prises

Le service d'incendie et de secours du département annonce ce vendredi, sur sa page Facebook, les avoir suspendus et retirés de la "mission vaccination". Une enquête interne a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire. Un signalement a également été fait auprès du Procureur de la République, et dans les centres de vaccination en question, les procédures de contrôle ont été renforcées.

Le SDIS 77 ne donne pas de précisions sur le nombre de pompiers soupçonnés mais ils estiment que "si les faits sont avérés, ils constituent des actes intolérables" dont ils se désolidarisent complètement et qu'ils condamnent avec fermeté. En cas de poursuites judiciaires, ils s'engagent d'ailleurs à lancer des procédures disciplinaires envers les agents concernés.

Des actes "isolés"

Les pompiers de Seine-et-Marne tiennent à rappeler qu'il s'agit "d'actes isolés", qui ne doivent pas "jeter le discrédit" sur la participation des pompiers de Seine-et-Marne à "l'élan national de lutte contre la pandémie".