Seine-et-Marne : des responsables d'une école talmudique soupçonnés de mauvais traitements en garde à vue

Plusieurs responsables d'une école talmudique de Bussières, en Seine-et-Marne, ont été placés en garde à vue ce lundi 31 janvier pour des soupçons de mauvais traitements sur des élèves, a appris franceinfo auprès du parquet de Meaux. Plusieurs autres personnes sont également auditionnées. Ces gardes à vue s'inscrivent dans le cadre d'une enquête ouverte en juillet 2021 pour "séquestration en bande organisée", "violences aggravées", "privation de soins et d'aliments" et "abus de faiblesse aggravé".

La Miviludes alertée en juillet

Le parquet de Meaux avait été alerté, le 12 juillet dernier, par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) sur un fonctionnement jugé "préoccupant" d'une école talmudique située sur la commune de Bussières. Selon les signalements reçus par la Miviludes, cet établissement "accueillerait de manière non déclarée de nombreux mineurs de nationalité américaine et israélienne ne parlant pas le français, dans des conditions abusives". Les signalements faisaient état notamment d'"enfermement, confiscation de documents d'identité, d'actes de maltraitances" ou encore d'"absence d'accès à l'éducation et aux soins".

Plusieurs fugues signalées

Courant juillet 2021, la fugue de l'établissement d'un mineur de nationalité américaine a été signalée au parquet de Meaux. Le mineur avait trouvé refuge à l'ambassade américaine. Plusieurs autres fugues ont été également signalées en novembre et décembre 2021. L'enquête, menée par la Section de recherches de Paris, a permis de confirmer ces suspicions. Elle a également relevé que le bâtiment faisait l'objet d'un arrêté de fermeture au public par la mairie de Bussières en raison de son délabrement.

L'opération menée ce lundi a permis également d'assurer l'identification, la mise en protection, l'audition et l'examen médical des mineurs, en lien avec des psychologues et en présence d'un rabbin.