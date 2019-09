Seine-et-Marne : des voleurs pris en flagrant délit foncent avec leur 4x4 sur des policiers

Vert-Saint-Denis, France

Ce dimanche 15 septembre à 00h20, au Vert-Saint-Denis en Seine-et-Marne, les policiers sont appelés pour un vol avec effraction qui se déroule dans une société de logistique, "ID Logistics". Plusieurs individus cagoulés, entre cinq et dix, chargent des colis dans deux 4x4 de couleur noir. Les policiers se positionnent au niveau d'un rond-point et les deux BMW X5 arrivent en leur direction. L'un des deux véhicules apercevant les forces de l'ordre, fait demi-tour et prend la direction de la N6 en direction de Saint-Denis. L'autre véhicule, bloqué par un usager, monte sur le trottoir, accélère vers les policiers et leur fonce dessus.

L'un des policiers sort son arme et tire en direction du 4x4. Un autre policier doit se jeter sur le côté de la route pour éviter d'être percuté par le 4x4 qui s'enfuit finalement en direction de la zone industrielle. Aucun des trois policiers n'a été blessé. Les auteurs sont recherchés pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique".