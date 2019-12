Seine et Marne : forte hausse des vols par ruse

Seine-et-Marne, France

Le nombre des vols par ruse, a bondi de 70 %, en Seine-et-Marne, en l'espace d'un an. Le Département, en charge des personnes fragiles et la Préfecture, en lien avec les forces de sécurité et de secours, vient de lancer une grande campagne de sensibilisation au vol par ruse, notamment à destination des personnes âgées, cibles favorites de ces voleurs professionnels. Des affiches dans les abribus, des flyers, distribués dans tous les lieux recevant des seniors, une vidéo, les messages de prévention vont être martelés, jusqu'au 29 décembre.

"Papi, n'ouvre pas aux inconnus"

Les auteurs de ce type d'arnaques, emploient des techniques parfaitement rodées. Ils se présentent au domicile de personnes âgées, qu'ils ont repérées, se présentent comme des artisans, des installateurs de téléphonie ou d'électricité et font un repérage des lieux. Ils profitent alors d'un moment d'inattention de leurs hôtes, pour leur dérober des objets de valeur. Ils peuvent également se présenter comme des policiers. Le commissaire Nathan Bauer, de la DDSP, la Direction Départementale de la Sécurité Publique de Seine-et-Marne le dit : " Même si ce sont des policiers, on leur refuse l'accès. On appelle le 17, pour vérifier qu'il s'agit bien de vrais policiers. Sinon, on leur dit non!"

campagne de prévention contre les vols par ruse en Seine-et-Marne © Radio France - Sylvie Charbonnier

Gare aux arnaques par téléphone

L'un des moyens, utilisés par les voleurs, pour cibler une victime, c'est le prénom. Le prénom est un excellent marqueur de l'âge. "Peu de jeunes femmes se nomment Ginette ou Simone", explique dans un sourire, le commissaire Bauer. Par téléphone, les arnaqueurs se font passer, pour des policiers, ou un agent de la banque, pour obtenir les codes de carte bleue ou les numéros de compte. De même, ils peuvent intervenir par Internet. C'est la mésaventure qui est arrivée à Anna, une dame de 81 ans, de Fontainebleau. Un soir, son écran d'ordinateur est noir. Seul s'affiche un numéro de téléphone. Elle appelle. Une femme lui fait croire qu'elle va la dépanner. Elle doit payer. Elle donne son numéro de carte et ce sont des centaines d'euros qui lui sont volés.

Des vols lourds de conséquences pour les victimes

Olivia Mons est porte-parole de la fédération France-Victimes, qui regroupe 130 associations, dans le pays. Elle le dit : "les victimes de ces vols par ruse, subissent de lourdes conséquences, financières, mais aussi psychologiques. Elles s'en veulent d'avoir été crédules. Elles culpabilisent. Elles doivent retrouver l'estime de soi et pour cela, oser parler". Pour parler et se faire aider, il est possible d'appeler le 116 006, où des professionnels pourront orienter les victimes et les mettre en relation avec des psychologues.