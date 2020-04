Seine-et-Marne : ils reconnaissent avoir volé et brûlé une banderole en soutien aux policiers

Trois hommes, âgés de 33, 44 et 45 ans, ont été interpellés, ce mercredi, au terme d’une enquête éclair, a appris franceinfo auprès du procureur de la République de Fontainebleau. Ils ont reconnu avoir volé et brûlé la banderole accrochée, vendredi, devant le commissariat de police de Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne, en soutien aux policiers.

Les faits filmés et diffusés sur les réseaux sociaux

Le vol de cette banderole, qui remerciait les forces de l’ordre "pour leur combat et leur courage" en cette période de lutte contre l’épidémie de coronavirus, avait suscité un fort émoi chez les policiers. Les voleurs s’étaient filmé en train de la brûler, et avaient diffusé les images sur les réseaux sociaux. On les entendait insulter les policiers, qualifiés notamment de "bande de traîtres" et de "sales porcs."

Les deux responsables du vols sont poursuivis pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menaces de morts contre les forces de l’ordre et diffusion de message violent. Le troisième homme, qui a mis en ligne la vidéo, est poursuivi pour diffusion de message violent. Les trois suspects ont reconnu les faits et encourent jusqu’à cinq ans de prison. Ils seront fixés le 2 juillet prochain.