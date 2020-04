Coronavirus : ils tentent de vendre des masques et des tests de dépistage sur Le Bon Coin

Deux personnes sont jugées en comparution immédiate ce lundi après-midi, au tribunal correctionnel de Meaux, après avoir tenté de vendre des masques de protection et des tests sérologiques de dépistage du Covid-19 sur Le Bon Coin. La police a saisi 7.050 masques et 25 tests.

Ils vendaient des masques de protection et des tests sérologique de dépistage du Covid-19 sur Le Bon Coin. Deux gérants d'une société basée à Émerainville, en Seine-et-Marne, sont jugés en comparution immédiate ce lundi 20 avril par le tribunal de Meaux. C'est un signalement sur la plateforme Pharos qui a permis l'ouverture de l'enquête, selon nos confrères de France Info.

C'est après un signalement sur la plateforme en ligne Pharos, que les policiers de la sûreté départementale de Seine-et-Marne ont découvert une annonce sur Le Bon Coin : la vente de lots de 50 masques chirurgicaux à 60 euros, et de 10 tests sérologiques à 216 euros. Les enquêteurs se sont alors fait passer pour des clients et ont interpellé l'un des deux gérants ce dimanche, à Émerainville.

Le premier individu, âgé de 31 ans, était déjà connu de la police pour des infractions. Le second, de 49 ans, a été convoqué puis placé en garde à vue quelques heures plus tard. Gérants d'une société spécialisée dans la vente de matériel de construction, les deux suspects ont expliqué qu'ils s'étaient fournis en Allemagne et qu'ils avaient "passé une commande de 100.000 masques et d'un millier de tests sérologiques".

Des tests dont la vente n'a pas encore été validée par les autorités sanitaires françaises. La police a saisi 7.000 masques et 25 tests.