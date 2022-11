Seine-et-Marne : le département victime d'une vaste attaque informatique

Les services du Département de Seine-et-Marne sont fortement perturbés depuis dimanche. Suite à une "cyberattaque de grande ampleur", tous les réseaux informatiques ont été coupés "par mesure de sécurité", indique le département ce mardi dans un communiqué. "Depuis dimanche 6 novembre, le département de Seine-et-Marne subit une attaque informatique d'envergure. Les services numériques ne sont plus opérationnels".

La collectivité est en train d'identifier les systèmes corrompus pour évaluer les préjudices et limiter les conséquences de cette attaque. Le département a été "contraint de couper ses réseaux afin de protéger les données et isoler son système informatif". Cette mesure perturbe fortement les services du département, qui ne sont plus accessibles.

"Tout est fait pour rétablir au plus vite les systèmes", assure le département, qui précise mettre en place un plan de continuité du service public et appelle tous ceux qui souhaitent le contacter à privilégier les appels téléphonique (uniquement sur les portables), les adresses mail et les téléphones fixes étant hors service.

De nombreuses collectivités franciliennes ont été victimes de cyberattaques ces derniers mois comme par exemple la ville de Chaville en octobre dernier, les Mureaux ou Saint-Cloud.