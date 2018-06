Les parents de l'enfant giflé par un prêtre de Champeaux (Seine-et-Marne) ont déposé plainte. Elle concerne les violences perpétrées par le prêtre sur l'enfant de deux ans et demi.

La séquence avait été filmée, dimanche 17 juin, puis diffusée sur les réseaux sociaux. La vidéo a suscité un vif émoi. On y voyait l'homme d'Eglise tenter de faire taire l'enfant, qui pleure et semble apeuré. Il lui enserre le visage avant de lui administrer une gifle. Le prêtre avait été suspendu de toutes célébrations de baptêmes et de mariages, vendredi.