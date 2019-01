Seine-et Marne : six militants antispécistes, soupçonnés d'avoir mis le feu à un abattoir déférés devant le parquet

Trois hommes et trois femmes avaient été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'ils venaient de mettre le feu à l'abattoir de Jossigny en Seine-et-Marne. Ils vont être déférés devant le parquet de Melun.

Seine-et-Marne, France

Six activistes antispécistes, militants de la cause animale, vont être déférés ce mardi devant le parquet de Melun. Ils sont soupçonnés d'avoir mis le feu à l'abattoir de Jossigny, en Seine-et-Marne.

Les trois hommes et les trois femmes âgés entre 19 et 50 ans ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche juste après l'incendie. Ils sont suspectés d’avoir mené différentes actions dans le département de la Seine-et-Marne depuis un an. Un septième militant a été interpellé lundi. Il est toujours en garde à vue ce mardi.