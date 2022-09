Un adolescent de 17 ans a été mis en examen et écroué vendredi soir. Il a grièvement blessé au couteau un mineur lors d'une rixe.

Seine et Marne : un adolescent de 17 ans mis en examen et écroué

Un jeune de 17 ans mis en examen et écroué après une rixe à Savigny le Temple.

Un adolescent de 17 ans a été mis en examen et écroué vendredi soir après avoir grièvement blessé au couteau un mineur dans une rixe entre bandes en Seine-et-Marne.

Mise en examen pour tentative de meurtre

Le jeune homme a été mis en examen pour tentative de meurtre . Il a été placé sous mandat de dépôt. Mercredi en fin de journée, une rixe avait éclaté entre une vingtaine de personnes équipées de couteaux et de battes de base-ball, devant la gare de Savigny-le-Temple.

La bagarre a opposé des jeunes de cette ville à d'autres de la commune du Mée-sur-Seine. Pendant cet affrontement, un mineur de 17 ans aurait reçu un coup de couteau à l'abdomen provoquant une éviscération.

Plusieurs couteaux, un marteaux et une bombe lacrymogène découverts

Originaire de Savigny-le-Temple, l'adolescent s'est vu prescrire une incapacité totale de travail (ITT) provisoire de 90 jours, selon Béatrice Angelelli, procureure de la République de Melun.

Six autres jeunes, nés entre 2004 et 2007, avaient été interpellés. Ils ont été remis en liberté. Plusieurs couteaux, un marteau et une bombe lacrymogène avaient été découverts à proximité du lieu de la rixe. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Melun.