Seine-et-Marne : un arbitre de football porte plainte après une agression violente lors d'un match de district

France Bleu Paris s'est fait confirmer que ce lundi, l'arbitre de la rencontre Melun (C) - Bagneaux Nemours en deuxième division de district de Seine-et-Marne a porté plainte suite à une agression violente. La scène a été filmée et fait le tour des réseaux sociaux.

C'est une vidéo de 45 secondes qui tourne depuis lundi après-midi sur la toile. Une séquence filmée via un smartphone à l'occasion d'une rencontre jouée ce dimanche 27 mars au Stade Paul Fischer de Melun. On y voit la sortie d'une rencontre du district de Seine-et-Marne. Là, on y voit un arbitre malmené, frappé, insulté par des "supporters" du club de Melun. L'homme en noir ne doit son salut qu'à quelques dirigeants et joueurs des deux clubs qui l'ont raccompagné au vestiaire.

Selon nos informations, un joueur de Melun a été expulsé durant la première mi-temps de ce match du dimanche. Une décision arbitrale qui a déclenché la colère du joueur qui a d'abord insulté puis menacé l'arbitre avant d'appeler par téléphone des "amis" pour se venger. La suite est filmée, la sortie est violente. Joint par nos soins, le club de Melun n'a pas souhaité réagir. De son côté l'arbitre a signé un rapport corsé qui sera étudié en commission de discipline du district du 77 dès ce jeudi 31 mars.

De son côté, l'arbitre a décidé de porter plainte suite à cette agression.