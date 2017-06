Un camion se renverse et répand sa cargaison de troncs d'arbres en Seine-et-Marne : deux morts

Deux conducteurs, un homme et une femme de 50 ans, sont morts dans un accident de camion jeudi à 16h45 sur la D606 entre La Grande- Paroisse et Varennes-sur-Seine. L'un des pneus du camion a éclaté et le poids lourd s'est couché sur la route en répandant sa cargaison de troncs d'arbres.

Deux voitures ont été écrasées par un camion jeudi sur la D606 à 16h45 entre La Grande-Paroisse et Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne). Les deux automobilistes, âgés de 50 ans, sont morts. Le chauffeur du camion est blessé.

Le camion transportait une cargaison de troncs d'arbres de 5 mètres de long. D'après les premières constatations, l'un de ses pneus a éclaté. Le chauffeur du poids lourd a perdu le contrôle. Le camion a dévié sur la gauche de la départementale et il a percuté un premier véhicule qui venait en face. La conductrice est morte sur le coup.

Le camion s'est ensuite couché et sa cargaison s'est répandue sur la chaussée écrasant une autre voiture qui le suivait. Les sauveteurs ont mis une heure et demie avant de réussir à dégager le conducteur qui est décédé juste après avoir été désincarcéré.

La D606 est restée bloquée plusieurs heures jeudi soir. Une grue spéciale a dû être acheminée sur place pour écarter les troncs d'arbres de la chaussée.

Le camion est sous scellés. Les enquêteurs vont chercher à comprendre ce qui s'est passé et à déterminer si l'éclatement du pneu est la seule cause de cet accident spectaculaire.