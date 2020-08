Seine-et-Marne : un feu dans la forêt de Fontainebleau

Un feu à Fontainebleau (Seine-et-Marne) ce vendredi après-midi a déjà brûlé plus de quatre hectares et demi de forêt. Une centaine de pompiers sur place, épaulés par des soldats du feu de l'Essonne, tentent d'éteindre les flammes, en progression, dans le secteur qui se trouve entre le Bois Rond et la plaine de Chanfroy, le long de la route de la Haute Borne. Il n'y a pour l'instant aucune victime ni blessé à déplorer.

D'après les pompiers, l'opération est difficile à cause des fortes chaleurs.