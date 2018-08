Le directeur de la police municipale de Villevaudé (Seine-et-Marne) a été roué de coups ce dimanche alors qu'il arrosait son jardin. Le fonctionnaire, qui souffre de plusieurs fractures, a été hospitalisé. A la mairie, on ne comprend pas les raisons de cette violente agression.

Villevaudé, Seine-et-Marne, France

Le responsable de la police municipale était occupé à jardiner ce dimanche matin lorsque trois hommes ont fait irruption dans sa propriété. Il n'a pas eu le temps de réagir, les coups ont commencé à pleuvoir. La victime s'écroule rapidement et perd connaissance. Blessé notamment au bras et au nez, le fonctionnaire est toujours hospitalisé et doit être opéré ce lundi.

Une possible vengeance

"On est un peu sous le choc" reconnaît Sandrine Biason, la directrice générale des services de la mairie de Villevaudé. Notre collaborateur n'a pas reconnu ses agresseurs, il ne comprend pas la raison" de ce passage à tabac. Le maire Pascal Pian, en vacances à l'étranger, a été tenu informé. Il doit rentrer ce jeudi à Villevaudé.

La seule piste qui semble sérieuse mène à la communauté des gens du voyage. Il y a quelques jours, la police municipale avait fait évacuer des caravanes qui occupaient un terrain de la commune. S'agit-il bien d'une vengeance ? Le commissariat de police de Chelles a été saisi pour conduire l'enquête.