VIDEO | Seine-et-Marne : un maire frappé par un habitant pour un différend de voisinage

La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit Laurent Simon, le maire de Chalifert en Seine-et-Marne, frappé à coups de poing par un habitant de la commune, contre un portail. Cet administré, en conflit avec ses voisins depuis longtemps, a été interpellé et placé en garde à vue.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'altercation, qui s'est déroulée lundi vers 19h30, fait suite à l'incendie de la voiture de cet habitant, garée devant son pavillon qui a également été tagué. "Il y a un problème de longue date de stationnement anarchique dont se plaint cet habitant, qui accuse le maire de ne pas gérer le stationnement dans le village", explique une source policière.

En croisant l'élu, le lendemain de l'incendie, cet habitant aurait monté le ton, jusqu'à en venir aux mains malgré les protestations de sa femme essayant de s'interposer.

Les auditions du maire sans étiquette de 56 ans, et de l'agresseur se poursuivaient mardi après-midi.

"Le recours à la violence envers des élus exerçant leur mandat devient systématique", a déploré dans un communiqué Stéphane Beaudet, le président de l'association des maires d'Ile-de-France (AMIF), dénonçant des édiles réduits au rang de "punching-ball".

Avant cette nouvelle agression, l'Association des maires de France (AMF) avait rappelé que "233 élus ont déjà subi un acte de violence" en 2020. Une réunion intergouvernementale sur ce sujet, réclamée de longue date par les associations d'élus, doit se tenir mardi prochain à Matignon.