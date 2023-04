Seine-et-Marne : un mort, six blessés dont un grave dans un incendie à Bussy-Saint-Georges

Un grave incendie a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. Les pompiers ont été appelés vers 1h30 du matin pour un feu dans un appartement de ce bâtiment de trois étages. Une femme de 40 ans est décédée, elle était en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée. Une adolescente de 13 ans – grièvement brûlée– a été transportée par hélicoptère à l'hôpital Percy de Clamart.

Cinq personnes ont été plus légèrement blessées Par ailleurs, 13 habitants de cet immeuble ont été évacués et pris en Gymnase Michel-Jazy, indique à France Bleu Paris le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne. Ils seront ensuite pris en charge par la mairie.

Les circonstances de cet incendie reste à déterminer. Aucune piste n'est avancée pour le moment. Une famille vivait dans cet appartement. 35 pompiers, une quinzaine d'engins et un hélicoptère ont été mobilisés sur cette intervention. Les secours ont quitté les lieux vers 4h30 du matin, selon le SDIS.