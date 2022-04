Seine-et-Marne : une enquête ouverte après l'agression d'un lycéen à Chelles

Un lycéen a été victime d'une grave agression par arme blanche, ce vendredi 22 avril 2022 au sein de son établissement scolaire, le lycée professionnel Louis Lumières de Chelles, en Seine-et-Marne. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Ce vendredi soir, la Procureur de Meaux est revenue sur le déroulé des faits et l'état de santé du lycéen.

L'agression s'est produite en milieu de matinée. Un homme extérieur à l'établissement pénètre dans le lycée professionnel Louis Lumières. À plusieurs reprises, il poignarde l'un des élèves. Le jeune homme de 16 ans présentait "plusieurs plaies au niveau du dos et du flanc" a détaillé Laureline Peyrefitte, la procureure de la République de Meaux dans son communiqué. "Il ressort des premières investigations que l'adolescent aurait été victime d'abord de coups portés à mains nues puis de coups de couteau, dans les étages du bâtiment du lycée à l'heure de la pause du matin", a avancé la procureure.

À l'arrivée des secours, vers 10h30, les jours de la victime étaient en danger. Il a été rapidement transférer dans un hôpital parisien, et a été opéré. La procureure de la République de Meaux indique que son état de santé est stable ce vendredi soir.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et a été confiée à la direction régionale de la police judiciaire. Elle a un double objectif, d'une part reconstituer l'enchaînement des évènements, de l'autre identifier le ou les auteurs. Les cours, eux, ont été suspendus et une cellule d'écoute a été ouverte pour les personnels et les élèves a indiqué de son côté le rectorat.