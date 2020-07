Seine-et-Marne : une pompière blessée après une agression au cours d'une intervention à Melun

Après l'agression d'un pompier à Etampes (Essonne), c'est cette fois à Melun (Seine-et-Marne) qu'une pompière a été blessée, mercredi 15 juillet, au cours d'une intervention. Cette volontaire est légèrement blessée. Elle intervenait après un accident de scooter quand le conducteur du deux-roues l'a agressée. La jeune femme est "choquée et contusionnée au bras", selon les pompiers. Elle s'est vue prescrire deux jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Pris à partie par une vingtaine de personnes

Les pompiers sont intervenus à Melun vers 19h, après un accident de scooter. Un jeune de 19 ans était tombé seul de son deux-roues. Il a été amené dans le véhicule des pompiers pour y être examiné. Pendant ce temps, selon les pompiers, "une vingtaine d'individus ont pris à partie" l'ambulance et les pompiers "sur demande du père de la victime". Toujours selon les pompiers, c'est à ce moment-là que le jeune de 19 ans a voulu sortir du camion de pompiers, "virulent et véhément". Il a alors blessé la pompière. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogènes pour permettre à l'ambulance de quitter la zone.

Le conducteur du scooter et son père ont été interpellés et placés en garde à vue. Le jeune de 19 ans est déjà connu des services de police et roulait sans casque au moment de son accident.