Quarante pompiers ont été mobilisés dans la nuit de mercredi à jeudi pour un incendie sur un hangar agricole qui a tué six vaches sur la centaine de bête du troupeau, à Héberville, près de Saint-Valery-en-Caux en Seine-Maritime.

Seine-Maritime : à Héberville, six vaches mortes dans un incendie

Les propriétaires indemnes

Étaient également stockés dans le bâtiment de 2.400 mètres carré des ballots de paille, des engrais et du matériel agricole, qui nécessite la présence d'une équipe spécialisée en risque technologique, en plus des 40 pompiers et des 17 engins dépêchés sur place pour venir à bout des flammes.

La maison du propriétaire, à proximité, est elle intacte, ses habitants ne sont pas blessés. On ne connaît pas la cause de l'incendie. Le maire et la gendarmerie se sont rendus sur place.