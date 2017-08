Seine-Maritime : accident mortel en forêt de La Londe

Un accident mortel s'est produit ce vendredi matin sur l'axe Maison Brûlée/Bourgtheroulde. Un jeune eurois de 24 ans est décédé. La circulation est interrompue.

Un face à face mortel s'est produit sur la départementale 438 en forêt de La Londe ce vendredi matin aux environs de 6h30. Un automobiliste a doublé un poids lourd et en a percuté un autre qui arrivait en face. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme de 24 ans aurait continué de doubler le poids lourd en haut d'une cote malgré la fin de la bande de dépassement. Un deuxième camion est arrivé et a amorcé la descente. Le choc frontal était inévitable : le conducteur originaire de l'Eure a été tué. Les 4 passagers du véhicule sont très choqués ainsi que le conducteur du poids lourd. Ils ont été hospitalisés à Rouen. La circulation est interrompue entre l'échangeur de Maison Brûlée et Bourgtheroulde. Les perturbations peuvent durer toute la matinée.