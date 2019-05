Seine-Maritime : convoqué pour conduite en état d'ébriété, il arrive totalement ivre à la gendarmerie

Eu, France

Les gendarmes de Seine-Maritime lui adressent un carton rouge sur Facebook. Samedi soir, à Eu en Seine-Maritime, un homme de 55 ans, originaire du Tréport, est contrôlé au volant avec 2,30 grammes d'alcool par litre de sang. Les gendarmes appellent son père pour qu'il vienne le chercher.

Le permis du contrevenant est immédiatement suspendu pendant 6 mois, et l'homme est convoqué lundi à la brigade motorisée de Dieppe pour s'expliquer pour son excès d'alcool de samedi. "L'homme arrive, c'est son père qui l'amène, et là mes collègues se rendent vite compte qu'il n'est pas dans son état normal, ils le font souffler dans le ballon et là ils se rendent compte qu'il présente un taux d'alcool de 2,04 grammes par litre de sang. Il a donc été remis à son père et de nouveau convoqué vendredi", explique un responsable de la gendarmerie départementale.

En espérant que le proverbe "jamais deux sans trois" ne se vérifie pas.