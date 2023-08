Seine-Maritime : il repère sa moto volée sur Le Bon Coin et fait coffrer le voleur présumé

Deux hommes ont été arrêtés ce dimanche 20 août, alors qu'ils tentaient de revendre une moto volée via Le Bon Coin. La victime de ce vol, un un homme de 43 ans a repéré l'annonce de vente de son engin sur ce site. Après avoir alerté les autorités, il a fixé un rendez-vous au vendeur. La transaction devait se dérouler à Notre-Dame-de-Bondeville. La police a ainsi pu arrêter les deux hommes, le vendeur de 26 ans, qui a été placé en garde à vue, et un homme de 29 ans qui l'accompagnait. Ce dernier a été laissé libre et sera convoqué ultérieurement par la justice.

