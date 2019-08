Seine-Maritime : ivre, le voleur reste bloqué dans le restaurant qu'il vient cambrioler

Lundi matin, le vigile d'un restaurant situé dans une galerie commerciale de Gonfreville-l'Orcher retrouve un homme au milieu de bouteilles vides. Il s'agit en fait du cambrioleur qui a pénétré dans l'établissement... deux jours plus tôt !

Gonfreville-l'Orcher, France

Il aura finalement passé deux nuits dans l'établissement qu'il était venu cambrioler. Lundi matin, le vigile d'un restaurant situé dans une galerie commerciale de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre (Seine-Maritime) a appelé la police après avoir retrouvé un homme au milieu de bouteilles vides. Il y était entré samedi soir.

Trop ivre pour retrouver la sortie

Ce soir-là, le cambrioleur de 56 ans fracture la porte du restaurant. Il n'y a pas d'alarme, et l'homme file tout droit aux cuisines avec la ferme intention de se payer un petit casse-croûte, arrosé de quelques bouteilles. Problème : il boit tellement... qu'il n'arrive pas à retrouver le chemin de la sortie ! Il passera finalement toute la journée du lendemain dans le restaurant.

Lundi matin, quand les policiers lui font un test d'alcoolémie, il lui reste 0,77 mg d'alcool par litre de sang. Dans ses poches, on trouve six chèques au nom du restaurant et 33 euros, qu'il admet avoir volé. Entendu mardi matin au Havre, il sera jugé pour vol avec effraction le 18 juin 2020.