Les policiers de la sûreté départementale saisissent 11 kilos d'héroïne à Canteleu et à Dieppe

Plusieurs individus ont été interpellés dans une affaire de stupéfiants en Seine-Maritime après plusieurs semaines de surveillance. Les forces de l'ordre ont saisi 11 kilos d’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis chez les suspects à Dieppe et à Canteleu.

Belle opération pour les agents de la sûreté départementale et la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) en Seine-Maritime. Ils ont saisi 11 kilos d'héroïne, 540 grammes de cocaïne et 2 kilos de résine de cannabis chez cinq individus, âgés de 20 à 32 ans, à Dieppe et à Canteleu.

Surveillés depuis plusieurs semaines

Depuis plusieurs semaines, les policiers de la sûreté départementale surveillait un revendeur originaire de la région dieppoise. Il s'approvisionnait à la Cité Verte à Canteleu. Après une surveillance étroite, les agents de la sûreté départementale ont identifié tout un groupe. Ils ont dans un premier tempsinterpellé le revendeur lundi dernier. Les quatre autres individus ont été interpellés le lendemain, le mardi 26 janvier.

Sur place, 25 agents de la sûreté départementale et ceux de la BRI procèdent donc à leurs arrestations. Par la suite, au cours des perquisitions, ils découvrent dans leur cachette respectif, 11 kilos d'héroïne, 540 grammes de cocaïne et 2 kilos de résine de cannabis. Au total, le montant à la revente est estimée à plus de 220.000 euros. La Police Judiciaire est co-saisie de l'enquête.

Quatre des cinq suspects ont été déférés au parquet ce jeudi après-midi. Ils passeront en comparution immédiate, a priori, ce vendredi au tribunal correctionnel de Rouen.