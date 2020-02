Seine-Maritime : moins d'homicides mais plus de vols à la roulotte en 2019

Le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand, a présenté ce mercredi 19 février les chiffres de la délinquance et de la sécurité routière en compagnie de Pascal Prache, procureur de la République de Rouen. La tendance est à la hausse (+8%) concernant la délinquance générale en zone police et gendarmerie avec plus d''actes commis envers les personnes et les biens.

Par rapport à 2018, c'est moins de cambriolage (-2%) et moins de véhicules volées (-12%) l'an passé. Par contre, les vols à la roulotte bondissent de 18%, c'est donc plus de plaintes enregistrées pour des objets dérobés à l'intérieur des voitures.

Concernant les atteintes à la personne, le nombre de violences intra-familiales et conjugales augmente (+6%) ainsi que les violences envers les policiers et gendarmes. Les autorités expliquent cette tendance par la mobilisation des gilets jaunes, souvent à l'origine des affrontements entre policiers et manifestants. Pour les autres méfaits, les homicides chutent significativement (-27%) ainsi que les vols à main armée (-34%).

Un autre forme délinquance ressort de façon importante et cela se passe principalement sur internet : les escroqueries liées aux achats en ligne et aux mails frauduleux (+28%)

Autre satisfaction, c'est sur les routes de la Seine-Maritime. Le département peut se targuer de figurer parmi les bons élèves sur le plan national en passant de 46 décès en 2018 à 35 en 2019. La limitation de vitesse à 80% km/h sur le réseau routier secondaire est l'une des principales raisons des vies humaines sauvées.