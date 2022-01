Seine-Maritime : trois anciens collaborateurs de la députée En Marche Sira Sylla ont saisi les Prud'hommes

C'est une information que révèlent notre confrère Le journal d'Elbeuf. Trois anciens assistants parlementaires de la députée de la Seine-Maritime Sira Sylla ont saisi le Conseil des Prud'hommes. Des soupçons de harcèlement moral notamment pèsent sur cette élue de la majorité présidentielle élue en 2017. Depuis son élection d'ailleurs, pas moins de 17 collaborateurs se sont succédés auprès de la députée, selon Martin*, l'un des plaignants. Le turnover est habituel dans la profession, mais rarement à ce point-là. Martin a travaillé plus de deux ans auprès de Sira Sylla. Le jeune homme est aujourd'hui en arrêt maladie. Il s'est confié au journal local, et a accepté de s'exprimer sur France Bleu Normandie, sous couvert d'anonymat. Ce qu'il raconte, ce sont des journées à rallonge mais surtout "les appels nocturnes, les brimades, une semaine ça va et une semaine je suis le pire collaborateur du monde". Un jour, le corps de Martin a lâché et le jeune homme a décidé de saisir la justice.

Aujourd'hui, Martin est sous anti-dépresseur, souffre d'anxiété et de problèmes de sommeil, comme une autre ex-collaboratrice de Sira Sylla. Elle a travaillé pendant plusieurs mois pour la députée et raconte la même histoire. "Des messages la nuit, des reproches, le chaud et le froid un jour sur deux" et un travail qui ne correspond pas toujours à la fiche de poste. "Dans mon cas, j'en venais à devoir aller chercher son faire à repasser ou déposer sa valise à l'hôtel". Pas vraiment le travail d'une assistante parlementaire après dix ans d'études.

Au total, trois anciens collaborateurs ont saisi les Prud'hommes. La députée a déjà été condamnée à payer des indemnités à une ancienne salariée, pour harcèlement moral et licenciement abusif. Elle a fait appel. Nous avons tenté de joindre Sira Sylla par téléphone, par mail et via ses collaborateurs, sans succès.

* le prénom a été modifié.