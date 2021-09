Seine-Maritime : un appel à témoins pour retrouver un jeune homme de 19 ans

Lorenzo n'est pas retourné dans sa résidence à Bully depuis le lundi 6 septembre, après un déplacement à Dieppe. Il portait au moment de son départ un jogging bleu marine et une sacoche noire. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Neufchâtel-en-Bray.

Les gendarmes de Seine-Maritime lancent un appel à témoins ce vendredi pour retrouver un jeune homme de 19 ans qui n'a pas donné signe de vie depuis le début de la semaine.

Le 6 septembre dernier, il n'est pas rentré à sa résidence de Bully, après un déplacement à Dieppe. Il était vêtu à ce moment-là d'un jogging bleu marine, d'une veste foncée, de chaussures noires et d'une sacoche noire en bandoulière. Ce jeune homme mesure 1,77m et a des cheveux bruns et courts.

Si vous avez la moindre information

Vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Neufchâtel-en-Bray au 02.35.93.00.17 si vous l'avez vu ou si vous pouvez aider les gendarmes.