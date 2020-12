Seine-Maritime : la colère d'une mère après le contrôle d'attestation musclé qu'a subi son fils de 12 ans

Après l'affaire du producteur de musique Michel Zecler, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les dérives et violences policières. En Seine-Maritime, un enfant de 12 ans a été "étranglé" par des policiers de la BAC début novembre lors d'un contrôle d'attestation.

Son contrôle d'attestation, Yliès*, 12 ans, s'en souvient comme si c'était hier. "J'étais assis derrière chez moi. Je ne faisais rien, je regardais juste des vidéos. Ils sont venus pour me faire un contrôle, il y en a un qui m'a attrapé par la gorge, ils ne m'ont même pas dit "contrôle". Puis après, il m'a attrapé, il a voulu me mettre par terre et m'a retenu par le survêtement", explique-t-il à France Bleu Normandie.

Un contrôle musclé

Ce contrôle d'attestation musclé s'est déroulé au début du deuxième confinement, le 1er novembre dernier à Sotteville-lès-Rouen, près de la place du Dr Calmette. Depuis la fenêtre de sa cuisine de son appartement au rez-de-chaussée, Alexandra interpelle les policiers de la BAC, présents autour de son fils.

"Je leur ai demandé ce qu'il s'était passé et ils ont répondu que mon fils allait avoir une amende parce qu'il n'a pas sa carte d’identité sur lui. Je leur ai dit "mais vous vous rendez compte mon enfant a 12 ans, c'est normal qu'il n'ait pas de carte d'identité sur lui. Si vous voulez son identité je vous la donne, vous voyez l'adresse sur l'attestation, il habite juste là". Je n'avais pas vu à ce moment-là que mon fils avait subi des violences", se rappelle la mère d'Yliès.

Alexandra poursuit : "Mon enfant était de dos. Et quand il s'est retourné il pleurait et il m'a dit qu'ils lui avaient déchiré sa veste. Je demande aux policiers pourquoi et ils me répondent "c'est pas grave, vous allez la recoudre". Ce n'est pas normal". À l'époque, lui et sa mère Alexandra sont sous le choc. Et l'émotion.

Un appel au calme

Avec son fils, ils décident de prendre la parole dans un contexte où les dérives et violences policières sont pointées du doigt, notamment après l'affaire du producteur de musique Michel Zecler passé à tabac à Paris. "L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir pris de photos du cou de mon fils, tout rouge. Mais en tant que mère, je me suis occupé de mon enfant qui était en train de pleurer plutôt que de prendre son cou en photo. C'est un enfant de 12 ans", tape du poing sur la table Alexandra.

Un enfant quand c'est petit, ça a deux rêves, être policier ou pompier. Et en grandissant, ils ont peut-être encore le rêve de devenir pompier mais ils n'ont plus le rêve de devenir policier

Elle ne porte pas plainte non plus. "Le lendemain, il n'avait plus de marques rouges. Aller porter plainte, oui, mais avec quelles preuves ? Cela aurait été ma parole contre la leur et dans ce cas-là on sait qui a raison", soupire-t-elle. "Un enfant quand c'est petit, ça a deux rêves, être policier ou pompier. Et en grandissant, ils ont peut-être encore le rêve de devenir pompier mais ils n'ont plus le rêve de devenir policier quand on voit les agissements de la police actuelle".

Aujourd'hui elle veut lancer un appel au calme. Un appel afin que les policiers soient moins agressifs : "Qu'ils fassent juste leur travail normalement, sans agressivité envers les gens. Là on parle juste d'un contrôle d'une attestation sur un gamin de 12 ans. Nos enfants aujourd'hui, on ne peut plus les habiller en jogging sans qu'ils soient catalogués par ces gens-là. Après on ne mélange pas tout le monde, c'est comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Mais il y en a qui abusent de leur pouvoir. Et ça ce n'est pas normal", conclut cette mère de famille.

Contacté par France Bleu, la police n'a pas souhaité donné suite à cette affaire.

*Le prénom a été changé